Покупала кокаин? В сети всплыло новое видео с Бочкаревой

В сети появилось новое видео с российской актрисой Натальей Бочкаревой, которая попалась полиции с наркотиками.

На записи с камер видеонаблюдения, которой поделилась Baza на странице в Twitter, вероятно, запечатлен момент передачи запрещенных веществ.

Так, полицейские обратили внимание на одну из поездок актрисы к дому на Щелковском шоссе в Москве. Вскоре после этого ее поймали сотрудники полиции, и тогда артистка призналась, что спрятала кокаин в трусы.

Наталья Бочкарева Вечерняя Москва

Бочкарева приехала к подъезду дома, возле которого договорилась с кем-то встретиться. Она некоторое время ждала на улице и с кем-то переписывалась на телефоне. Затем зашла в подъезд буквально на несколько минут, после чего сразу же уехала.

"Присела на дорожку", – прокомментировали случившееся со звездой сериала "Счастливы вместе" в Baza.

Судя по записям с камер наблюдения, Бочкарёва приехала к подъезду дома, возле которого договорилась с кем-то встретиться. Она некоторое время ждёт и с кем-то переписывается. Затем заходит в подъезд буквально на несколько минут, возвращается и сразу уезжает.



Присела на дорожку. pic.twitter.com/RxEQ5ZWMAm — baza (@bazabazon) September 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками.

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