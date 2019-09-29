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29 сентября • обновлено в 19:16
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Покупала кокаин? В сети всплыло новое видео с Бочкаревой

2.8т Читать материал на украинском

В сети появилось новое видео с российской актрисой Натальей Бочкаревой, которая попалась полиции с наркотиками.

На записи с камер видеонаблюдения, которой поделилась Baza на странице в Twitter, вероятно, запечатлен момент передачи запрещенных веществ.

Так, полицейские обратили внимание на одну из поездок актрисы к дому на Щелковском шоссе в Москве. Вскоре после этого ее поймали сотрудники полиции, и тогда артистка призналась, что спрятала кокаин в трусы.

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Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Вечерняя Москва

Бочкарева приехала к подъезду дома, возле которого договорилась с кем-то встретиться. Она некоторое время ждала на улице и с кем-то переписывалась на телефоне. Затем зашла в подъезд буквально на несколько минут, после чего сразу же уехала.

"Присела на дорожку", – прокомментировали случившееся со звездой сериала "Счастливы вместе" в Baza.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками.

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес видео наркотики скандалы
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