Покинувшая Украину певица вышла замуж за американца: фото роскошной невесты

Покинувшая Украину популярная певица Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.

Так, телеведущая Татьяна Терехова в Instagram рассказала, что свадьба получилась сказочной. Она пожелала подруге счастья и показала снимки.

"Мы так много раз представляли, как это будет... Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка. Рада за тебя сильно-сильно", – написала Терехова.

К свадьбе, которую планировали в штате Калифорния, парочка готовилась около года. Вечеринку в итоге отгуляли в городке Риверсайд в спа-отеле The Mission Inn Hotel & Spa.

Мика Ньютон и Крис Сааведра Татьяна Терехова / Instagram

Мика Ньютон Татьяна Терехова / Instagram

Мика Ньютон Татьяна Терехова / Instagram

Напомним, что в 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на популярном песенном конкурсе "Евровидение", где заняла четвертое место. В том же году певица переехала в США, где ей и ее продюсеру Тимофею Нагорному предложили весьма интересные условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Японии состоялась роскошная свадьба. Принцесса Аяко отказалась от статуса члена императорской семьи и вышла замуж по любви за представители незнатного рода.