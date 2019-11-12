В Москве похоронили легенду клубов 2000-х: опубликовано видео с кладбища

В Москве 12 ноября простились с Павлом Пичугиным, известным как клубный промоутер "Паша Фейсконтроль".

По данным издания "СтарХит", отправить в последний путь легенду клубов 2000-х пришло очень много людей, среди которых были замечены знаменитости (чтобы посмотреть видео с похорон, проскролльте до конца страницы).

В частности, на церемонии присутствовали художник Даниил Федоров, ресторатор Александр Соркин и "клубный король" Москвы Михаил Данилов. Пичугина похоронили на закрытом кладбище в районе площади Ильича на Старообрядческой улице.

Павел Пичугин с друзьями instagram/pashafacecontrolll/

"На похоронах были все клубные персонажи столицы. Паша был бы рад всех их видеть. Проститься пришла и молодежь – их я не ожидал увидеть. Все было очень достойно, чинно и благородно. Поминки проходят в одном из московских заведений", – рассказал близкий друг "Фейсконтроля", адвокат Александр Бенхин.

Он отметил, что вся "клубная Москва" его очень уважала, а владельцы ночных заведений прилично ему платили. По словам Бенхина, Павел вел здоровый образ жизни, два раза в год отправлялся в горы, чтобы покататься на лыжах, а летом плавал в море.

Павел "Фейсконтроль" instagram/pashafacecontrolll

В свою очередь, друзья "Фейсконтроля" заверили, что он был очень добрым и отзывчивым человеком.

"Я не могу поверить, буду очень по тебе скучать. Твоя дружба – бесценна. Наши веселые моменты бесценны. Что теперь мне делать с папкой компромата на тебя?! Каким же ты был веселым человеком. Каким же ты был честным другом. До конца. Пусть земля тебе будет пухом. Мы знаем, какая у тебя будет работа — на воротах в рай. Прощай, брат", – отреагировал на смерть друга диджей Smash.

Печугин с дочерью "СтарХит"

Рэпер Птаха тоже посвятил Пичугину добрые слова, отметив, что тот был действительно хорошим и очень веселым человеком.

"Я помню, что ты однажды мне сказал, и, как ты успел заметить, я сократил это до минимума. Покойся с миром, ты останешься всегда в наших сердцах и нашей памяти. Ты был лучший! Мы еще увидимся, и поэтому я скажу так — до встречи, старик, хорошего сна тебе и добрых сновидений. Мы любим тебя", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Пичугина стало известно 10 ноября. Причиной назвали остановку сердца. По данным СМИ, он почувствовал себя плохо и сам вызвал "скорую", но медики прибыли слишком поздно.

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