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12 февраля • обновлено в 09:45
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"Погряз в какой-то секте?" Киркоров разозлил россиян странным фото с монашками

1.4т
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Российский певец Филипп Киркоров разозлил поклонников новой фотографией, на которой он изображен в окружении монахинь.

Снимком артист поделился на своей странице в Instagram.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Instagram @fkirkorov

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По всей видимости, фото – обложка к новой песни Киркорова, о премьере которой он и сообщил в подписи под публикацией.

Однако снимок вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников артиста. В частности, некоторым фанатам не понравилась религиозная тематика фотографии:

"С монашками перебор. Зачем лезть с шоу-бизнесом в религиозные темы", "Такое ощущение, что Филипп погряз в какой-то секте".

"Погряз в какой-то секте?" Киркоров разозлил россиян странным фото с монашками
"Погряз в какой-то секте?" Киркоров разозлил россиян странным фото с монашками
"Погряз в какой-то секте?" Киркоров разозлил россиян странным фото с монашками

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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Автор
Анна Михно
Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
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