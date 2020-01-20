"Поем на украинском": после концертов в Крыму Серов попросился в Украину

Российский певец Александр Серов, который в ноябре 2017 года выступал в Крыму, намерен обратиться к Верховной Раде с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

Об этом рассказал менеджер артиста Александр Орлов в комментарии Крым.Реалии.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины", – заявил Орлов.

Александр Серов КП

Также менеджер объяснил, почему Серов выступал в Крыму:

"Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку".

Александр Серов ukraina.ru

Также, по словам Орлова, они признают нарушение:

"Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось".

Александр Серов uznayvse.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Игорь Кондратюк назвал "больными на голову продажными тварями" организаторов концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в Киеве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!