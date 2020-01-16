Почему разрыдалась Айза и что ей "прилетело" от Дмитрия Анохина

Популярный бьюти-блогер, светская львица, певица Айза Анохина сделала скандальный пост о муже Дмитрии Анохине и разрыдалась.
Свои рыдания Айза записала на видео и опубликовала в Инстаграм.
В скандальном посте блогер сообщила, что из-за семейных проблем вынуждена расстаться с мужем – бизнесменом Дмитрием Анохиным.
"А Дима, а Дима тоже все!" - написала Айза.
Последние дни у меня жуткий ком в горле и это ощущение, будто я живу в клетке своих же решений и ошибок. Единственное, что останавливает меня от мысли, что вся моя жизнь и есть череда сплошных ошибок - мои дети. Знаю, что вы все ждёте комментария от меня! Мой директ, WhatsApp кипят от вопросов насчёт Леши и его поведения. Кто-то смеётся, воспринимая это все как шутку, кто-то понимает (таких меньше всего), кто-то упрекает меня, что не иду спасать, хотя я уже сделала все что могла и это ничто по сравнению с последствиями, которые будут происходит. Общаемся ли мы с Гуфом? Да! Мы в хороших дружеских отношениях! Что с ним происходит? Пиздец происходит, который может стать непоправимой трагедией, если вновь его ангел хранитель не спасёт его! Вернуться к нему?? Таких сообщений хулиард! Вернутся к кому? Для чего? Чтобы Инстаграм возрадовался?? Вы понимаете, что за картинкой, которую видите есть жизнь! И это жизнь вне Инстаграм очень плачевная! Я люблю отца Сэма и благодарна за опыт, за сына, за вас! Но я не люблю его как мужчину! И уж точно спасать его, так как вы хотите я не буду, потому что не хочу! Мы развелись 7 лет назад! 5 лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так Всероссийская бывшая! Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего! Ни замужества! Ни любви! Ничего! Я хочу, чтобы мои дети были счастливы! И я сама в состоянии дать им все! Дима не выдержал всего это! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно! Я устала рушить сама все, во что когда-то верила! Вы хотели правду? Пожалуйста! Получайте! Раз мы такие блогеры свои трусы на весь мир выворачиваем. Я не хотела, чтобы Сэм отдыхал без меня, зная на что способен его отец, который всю жизнь все портит! Вы все ещё слушаете его бред, пишите мне, вернись и тд! Он болен! И ему нужно лечиться! Он никого не любит и не умеет любить! Да, я сейчас зла на него! Я доверила ему самое дорогое и он снова прилюдно обосрался и унизил своего сына! А Дима, а Дима тоже все! Потому что я больше не могу слышать упреки, что я бывшая жена гуфа! Хватит с меня! Я заебалась! У меня есть мои дети и их особенные отцы!Пусть с детьми общаются,а пас💔
Позже она опубликовала в сторис видео, где рыдает и просит подписчиков быть осторожнее с комментариями.
January 16, 2020
January 16, 2020
January 16, 2020
"Потому что мне прилетает от семьи. Вот и от Димы прилетело", - заявила блогер.
А Анохин на своей странице Инстаграм запостил фото с Бали, которым ужаснул своих подписчиков.
"Блин, ну это реально печально", - пишут в комментариях.
Айза была замужем за рэпером Гуфом (Алексеем Далматовым). У них сын Сэм.
С Анохиным Айза в браке с 2015 года. У них сын Элвис.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!