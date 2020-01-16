Почему разрыдалась Айза и что ей "прилетело" от Дмитрия Анохина

Популярный бьюти-блогер, светская львица, певица Айза Анохина сделала скандальный пост о муже Дмитрии Анохине и разрыдалась.

Свои рыдания Айза записала на видео и опубликовала в Инстаграм.

В скандальном посте блогер сообщила, что из-за семейных проблем вынуждена расстаться с мужем – бизнесменом Дмитрием Анохиным.

"А Дима, а Дима тоже все!" - написала Айза.

Позже она опубликовала в сторис видео, где рыдает и просит подписчиков быть осторожнее с комментариями.

"Потому что мне прилетает от семьи. Вот и от Димы прилетело", - заявила блогер.

А Анохин на своей странице Инстаграм запостил фото с Бали, которым ужаснул своих подписчиков.

"Блин, ну это реально печально", - пишут в комментариях.

Айза была замужем за рэпером Гуфом (Алексеем Далматовым). У них сын Сэм.

С Анохиным Айза в браке с 2015 года. У них сын Элвис.

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