Побрилась налысо! Дочь Глюкозы удивила резкой сменой имиджа. Фото

12-летняя дочь российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Лидия побрилась почти налысо и выкрасилась в фиолетовый цвет.

Так, соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram, а также в Stories. "Что во мне изменилось?" – подписала один из снимков девочка.

Дочь Глюкозы Лидия побрилась почти налысо Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Отметим, что от природы Лидия имеет, как и у звездной мамы, светлые волосы. Раньше она старалась подражать Ионовой: носила каре, девчачьи наряды. Но недавно школьница решила поэкспериментировать и примерила на себе мальчишеский образ.

Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дочь Лидия Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия с подругой Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Наталья Ионова (Глюкоза) с мужем и детьми Фото: woman.ru

Пользователи и поклонники мамы девочки разошлись во мнениях по поводу преображения подростка. Некоторые похвалили ее за смелость, а другие наоборот раскритиковали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

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