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17 февраля • обновлено в 14:46
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Побрилась налысо! Дочь Глюкозы удивила резкой сменой имиджа. Фото

3.1т
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12-летняя дочь российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Лидия побрилась почти налысо и выкрасилась в фиолетовый цвет.

Так, соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram, а также в Stories. "Что во мне изменилось?" – подписала один из снимков девочка.

Дочь Глюкозы Лидия побрилась почти налысо

Дочь Глюкозы Лидия побрилась почти налысо

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия

Дочь Глюкозы Лидия

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия

Дочь Глюкозы Лидия

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия

Дочь Глюкозы Лидия

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

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Отметим, что от природы Лидия имеет, как и у звездной мамы, светлые волосы. Раньше она старалась подражать Ионовой: носила каре, девчачьи наряды. Но недавно школьница решила поэкспериментировать и примерила на себе мальчишеский образ.

Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дочь Лидия

Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дочь Лидия

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Дочь Глюкозы Лидия с подругой

Дочь Глюкозы Лидия с подругой

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Наталья Ионова (Глюкоза) с мужем и детьми

Наталья Ионова (Глюкоза) с мужем и детьми

Фото: woman.ru

Пользователи и поклонники мамы девочки разошлись во мнениях по поводу преображения подростка. Некоторые похвалили ее за смелость, а другие наоборот раскритиковали.

Побрилась налысо! Дочь Глюкозы удивила резкой сменой имиджа. Фото
Побрилась налысо! Дочь Глюкозы удивила резкой сменой имиджа. Фото
Побрилась налысо! Дочь Глюкозы удивила резкой сменой имиджа. Фото
Побрилась налысо! Дочь Глюкозы удивила резкой сменой имиджа. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
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