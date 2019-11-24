Победительница "Танці з зірками" Ксения Мишина: кто она и как боролась в шоу

Украинская актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот стали победителями шоу телеканала 1+1 "Танці з зірками-2019".

Кто она такая и какой путь за победу прошла в шоу, расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, скрольте страницу).

Кто такая Ксения Мишина?

Ксения Мишина - представительница нового поколения украинских актеров. Она начала сниматься в 2014-м году, дебютировав в фильме "Раскалённый периметр". Далее были работы в лентах "Чудо по расписанию", "На линии жизни", "Дом на холодном ключе" и др.

Но известность к ней пришла после съемок в сериале "Крепостная", где Мишина играла роль помещицы Шефер.

Личная жизнь Ксении Мишиной

По признанию самой актрисы, на личном фронте у нее пока не складывается. В 22 года она родила сына, но тот никогда не видел отца.

"Я хотела, чтобы у моего сына был отец. Но он ни разу не посетил ребенка", — рассказала Мишина в эфире 1+1.

При этом к браку актриса относится очень трепетно. Именно поэтому она только отмахивалась от слухов о романе со своим партнером Женей Котом, который женился в прошлом году.

Мишина на "Танці з зірками" - видео выступлений

Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.

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