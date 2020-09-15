Победительница "Холостяка" снялась обнаженной и засветила тату в интимном месте

21-летняя избранница главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором засветила тату в зоне бикини.

Соответствующее фото с отдыха во Львове девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала обнаженной в постели (снимок смотрите ниже).

"Доброе утро глазами мужчины", – подписала Квиткова публикацию.

Поклонники засыпали девушку комплиментами. В комментариях пользователи отметили, что у Даши замечательная фигура.

"Чтобы каждый муж видел так нереально красиво", "Эстетика тела", "Мужчине очень повезло видеть такую красоту каждое утро", "Шикарное фото", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Квиткова и Добрынин попали в серьезное ДТП. Инцидент произошел под Киевом – пара возвращалась домой после совместного уикенда.

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