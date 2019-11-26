"По виду месяц пятый": российскую актрису заподозрили в беременности от женатого Слепакова

В сети появились новые подробности о беременности российской актрисы Светланы Ходченковой.

Так, Telegram-канал "Только никому" опубликовал информацию источника, который утверждает, что Ходченкова действительно беременна. Отцом ребенка, как подозревают многие, является российский юморист Семен Слепаков.

"Беременная Светлана. По виду месяц так пятый. Охмурение Семена прошло на ура. Фото нет. Видела ее на днях. Оверсайз конкретный и расплывшийся силуэт из-под него", - цитирует источник Telegram-канал.

Telegram-канал "Только никому"

Примечательно, что слухи о романе Ходченковой и Слепакова появились еще несколько месяцев назад.

И это при том, что весной 2019 года в сети заговорили о разводе комика с женой Кариной. Однако вскоре пара опровергла слухи о своем разрыве, появившись вместе на одном из мероприятий.

Семен Слепаков с женой Кариной Cosmo.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, слухи о романе между популярным российским юмористом Семеном Слепаковым и актрисой Светланой Ходченковой получили свое подтверждение. Так, влюбленных заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.

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