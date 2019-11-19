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19 ноября • обновлено в 09:58
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Племянница Софии Ротару выходит замуж: подробности

1.4т
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Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), собралась замуж.

Так, о своей помолвке звезда рассказала на личной странице в Instagram и показала кольцо, подаренное любимым.

"Я сказала "Да!" — написала под фото София.

София Хлябич

София Хлябич

Фото: instagram/sonyakayofficial

София Хлябич выходит замуж

София Хлябич выходит замуж

Фото: instagram/sonyakayofficial

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Кроме того, недавно в эфире "Сніданку з 1+1" Хлябич призналась, что свадьбу они с любимым планируют отгулять в июне 2020. Певица также поделилась, что парень сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться всего через 5 месяцев отношений (видео смотрите ниже).

"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Оно было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним" — рассказала София.

София Хлябич

София Хлябич

Фото: instagram/sonyakayofficial

Отметим, что о том, кто ее избранник Хлябич не признается, сообщив только, что он далек от шоу-бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персоны
София Ротару Соня Кей (Sonya Kay)
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ура, Товарищи!!!!!! нехай щастить
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