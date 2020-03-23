Пластический хирург показал, как выглядит идеальная женщина: любопытный снимок

Пластический хирург Джулиан де Сильва из Великобритании показал, как выглядит идеальное женское лицо.

Так, он представил самую красивую женщину в мире, которую создал, основываясь на "заказах" своих пациенток за последние 10 лет. По словам Джулиана, чаще всего его просят сделать подбородок, как у Селены Гомес, губы Пенелопы Крус, нос Кейт Миддлтон и скулы Анджелины Джоли. Об этом сообщает The Sun (фото смотрите ниже).

Фото: thesun.co.uk

Доктор де Сильва также создал "маску красоты". Отмечается, что в ней можно проанализировать, насколько ваши пропорции лица на основе правил "золотого сечения" соответствуют идеалу.

К слову, по правилу "золотого сечения" идеальным считается лицо, пропорции которого подходят под соотношение 1:1,618.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения была признана супермодель Белла Хадид.

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