"Плакала, не видела будущего": Повалий растрогала фанатов личным альбомом

Украинская певица Таисия Повалий в пятницу, 21 февраля презентовала новый укриноязычный альбом "Ейфорiя", в который вошло личных 10 треков, связанных между собой темой любви и отношений.

Артистка работала над пластинкой около года. Это первый украиноязычный альбом певицы за последние несколько лет, сообщила пресс-служба Повалий.

"Вот, сегодня настал тот день, когда вы можете послушать мой новый альбом! Знаю, он вызовет противоречия. И я готова к критике! Говорите, если вы от этого станете добрее", – призвала артистка поклонников.

Также Таисия Повалий поделилась личной историей о перерыве в своем творчестве на странице в Instagram.

"У меня был большой перерыв в творчестве, вы это знаете. Я больше плакала, чем пела. И таких людей в моей стране, знаю, много. Тех, кто плакал, кто не видел будущего! Я для вас, для тех, кто чувствует, кто умеет думать, сегодня подаю пример, как можно выходить из самых сложных ситуаций. Вопреки всему! Подниматься и идти дальше!" – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!