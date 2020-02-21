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21 февраля • обновлено в 13:17
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"Плакала, не видела будущего": Повалий растрогала фанатов личным альбомом

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Украинская певица Таисия Повалий в пятницу, 21 февраля презентовала новый укриноязычный альбом "Ейфорiя", в который вошло личных 10 треков, связанных между собой темой любви и отношений.

Артистка работала над пластинкой около года. Это первый украиноязычный альбом певицы за последние несколько лет, сообщила пресс-служба Повалий.

"Вот, сегодня настал тот день, когда вы можете послушать мой новый альбом! Знаю, он вызовет противоречия. И я готова к критике! Говорите, если вы от этого станете добрее", – призвала артистка поклонников.

Повалий растрогала фанатов личным альбомом
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Также Таисия Повалий поделилась личной историей о перерыве в своем творчестве на странице в Instagram.

"У меня был большой перерыв в творчестве, вы это знаете. Я больше плакала, чем пела. И таких людей в моей стране, знаю, много. Тех, кто плакал, кто не видел будущего! Я для вас, для тех, кто чувствует, кто умеет думать, сегодня подаю пример, как можно выходить из самых сложных ситуаций. Вопреки всему! Подниматься и идти дальше!" – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни.

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Автор
Ева Романова
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