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10 апреля • обновлено в 12:37
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Певицу Глюкозу признали банкротом: что случилось

2.7т
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Компанию "Глюкоза продакшн", которую еще в 2007 году открыли продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова, признали банкротом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. По словам инсайдеров, киностудия занималась производством мультфильма "Савва. Сердце воина", который стоил миллиард рублей, но медиапродукт оказался провальным. После скромных успехов мультфильма компания сменила название на "Студия-А" и продолжала снимать клипы Глюкозе. Однако смена имени не спасла ее от финансового падения.

Максим Фадеев и Наталья Чистякова-Ионова

Максим Фадеев и Наталья Чистякова-Ионова

Фото: ruposters.ru

Отмечается, что сейчас заявление о банкротстве студии лежит в арбитражном суде, а экс-партнер певицы Максим Фадеев якобы подал иск о взыскании 26 млн рублей с нее и ее супруга Александра Чистякова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение забрать сценическое имя "Глюкоза" у певицы Наталии Чистяковой-Ионовой.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Наташа Ионова (Глюк’оZа) Максим Фадеев
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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