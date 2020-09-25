Певица Мэрайя Кэри заявила, что ее пытались продать сутенеру в 12 лет

Американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что сестра пыталась продать ее сутенеру, когда ей было 12 лет.

Жуткими подробностями артистка поделилась в интервью Опре Уинфри, передает издание Entertainment Tonight.

"Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру", – вспомнила Мэрая.

Она пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом.

"Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми", – сказала Кэри. По словам певицы, родственники всегда считали, что у нее легкая жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, призналась, что тренер по теннису изнасиловал ее в 14 лет.