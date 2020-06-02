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2 июня • обновлено в 11:04
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Певица Алсу впервые показала трехлетнего сына

2.9т
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Российская певица Алсу поделилась трогательным семейным фото, на котором впервые показала трехлетнего сына Рафаэля.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она также позировала со своими дочерьми – 13-летней Сафиной и 12-летней Микеллой.

Певица Алсу

Певица Алсу

Фото: instagram/alsou_a

"Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото. Берегите друг друга", – написала Алсу.

Алсу с дочерьми и сыном

Алсу с дочерьми и сыном

Фото: instagram/alsou_a

Отметим, что поклонники оставили под публикацией певицы много положительных комментариев.

Певица Алсу впервые показала трехлетнего сына
Певица Алсу впервые показала трехлетнего сына
Певица Алсу впервые показала трехлетнего сына

Напомним, что певица родила сына Рафаэля три года назад и с тех пор не показывает малыша. При этом Алсу периодически выкладывает снимки своих дочерей. Сама артистка совсем недавно общалась с поклонниками и отметила, что не будет показывать сына еще как минимум несколько лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на мужа российской певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова подали в суд.

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