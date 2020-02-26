Песни для Евровидения на родном языке: кто побеждал и каковы шансы у Украины

В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей". Впервые за все время участия Украины на песенном конкурсе зазвучит композиция на украинском языке.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать есть ли шансы у Украины победить с песней "Соловей".

Gо_A

Участники с песнями на национальных языках

Песни на национальных языках на Евровидении встречаются редко, поскольку артисты выступают на очень широкую аудиторию и хотят, чтобы их композиции были понятны всем. Кроме того, с 1998 года победить не английским композициям удавалось всего дважды. Отметим, что между этими победами прошло 10 лет.

Чаще всего с песнями на "родном" языке выступала Франция. Страна побеждала пять раз: в 1958 с песней "Dors, mon amour", в 1960 с песней "Tom Pillibi", в 1962 с песней "Un premier amour", в 1969 с песней "Un jour, un enfant" и в 1977 с песней "L'oiseau et l'enfant". За все время участия страны на Евровидении, а это начиная с 1956 года, песни не на французском языке звучали всего 12 раз.

Жаклин Буайе - победительница Евровидения 1960

В 2017 году на Евровидении участвовала белорусская фолк-группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця". Страна заняла 17 место.

Победители Евровидения за последних 10 лет

Страной, которая победила с песней на национальном языке стала Сербия в 2007 году. Так, певица Мария Шерифович заняла первое место с композицией "Molitva".

Песня "Молитва" была первой полностью неанглоязычной композицией, победившей на Евровидении, начиная с 1998 года, получи 268 баллов.

Мария Шерифович

Вторая победа неанглоязычной песни припала на португальца Сальвадора Собрала. Лирическая композиция "Amar pelos dois" набрала 758 баллов.

Эта победа стала первой для Португалии с момента ее участия в конкурсе.

Сальвадор Собрал

Есть ли шансы у Gо_A

Электро-фолк группа Gо_A нешуточно взбудоражила украинцев своей победой на Национальном отборе. Песня "Соловей" в совокупности с ярким, но в тоже время достаточно простым номером, получила наивысший бал от зрителей. Кроме всеобщего восторга, украиноязычная композиция вызвала и не мало споров: Евровидение - международный конкурс, который смотрят практически во всем мире, а значит песня, которая будет звучать там должна быть понятной для всех. С другой стороны, украинский язык на конкурсе будет звучать по-настоящему впервые, а это значит, что страна может показать свою культуру и, в некотором роде, традиции всей Европе.

Пока украинцы спорят, европейские фанаты Евровидения восторгаются группой и песней. Об этом свидетельствует множество видеозаписей, на которых блогеры смотрят выступление Gо_A.

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