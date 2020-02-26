Главная Новости
26 февраля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Песни для Евровидения на родном языке: кто побеждал и каковы шансы у Go_A

1.2т
Читать материал на украинском

В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей". Впервые за все время участия Украины на песенном конкурсе зазвучит композиция на украинском языке.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать есть ли шансы у Украины победить с песней "Соловей".

Gо_A

Gо_A

Новости
Go_A признались, будут ли общаться с россиянами во время Евровидения-2020

Участники с песнями на национальных языках

Песни на национальных языках на Евровидении встречаются редко, поскольку артисты выступают на очень широкую аудиторию и хотят, чтобы их композиции были понятны всем. Кроме того, с 1998 года победить не английским композициям удавалось всего дважды. Отметим, что между этими победами прошло 10 лет.

Песни для Евровидения на родном языке: кто побеждал и каковы шансы у Украины

Чаще всего с песнями на "родном" языке выступала Франция. Страна побеждала пять раз: в 1958 с песней "Dors, mon amour", в 1960 с песней "Tom Pillibi", в 1962 с песней "Un premier amour", в 1969 с песней "Un jour, un enfant" и в 1977 с песней "L'oiseau et l'enfant". За все время участия страны на Евровидении, а это начиная с 1956 года, песни не на французском языке звучали всего 12 раз.

Жаклин Буайе - победительница Евровидения 1960

Жаклин Буайе - победительница Евровидения 1960

В 2017 году на Евровидении участвовала белорусская фолк-группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця". Страна заняла 17 место.

Победители Евровидения за последних 10 лет

Страной, которая победила с песней на национальном языке стала Сербия в 2007 году. Так, певица Мария Шерифович заняла первое место с композицией "Molitva".

Песня "Молитва" была первой полностью неанглоязычной композицией, победившей на Евровидении, начиная с 1998 года, получи 268 баллов.

Мария Шерифович

Мария Шерифович

Вторая победа неанглоязычной песни припала на португальца Сальвадора Собрала. Лирическая композиция "Amar pelos dois" набрала 758 баллов.

Эта победа стала первой для Португалии с момента ее участия в конкурсе.

Сальвадор Собрал

Сальвадор Собрал

Есть ли шансы у Gо_A

Электро-фолк группа Gо_A нешуточно взбудоражила украинцев своей победой на Национальном отборе. Песня "Соловей" в совокупности с ярким, но в тоже время достаточно простым номером, получила наивысший бал от зрителей. Кроме всеобщего восторга, украиноязычная композиция вызвала и не мало споров: Евровидение - международный конкурс, который смотрят практически во всем мире, а значит песня, которая будет звучать там должна быть понятной для всех. С другой стороны, украинский язык на конкурсе будет звучать по-настоящему впервые, а это значит, что страна может показать свою культуру и, в некотором роде, традиции всей Европе.

Пока украинцы спорят, европейские фанаты Евровидения восторгаются группой и песней. Об этом свидетельствует множество видеозаписей, на которых блогеры смотрят выступление Gо_A.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги