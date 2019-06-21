Передумала? Ротару внезапно собралась с концертами в Россию

Народная артистка Украины София Ротару, которая в 2018 году отказалась от частных концертов в России, собралась на международный конкурс "Новая волна" в Сочи.

Об этом сказано на официальной странице мероприятия в Instagram, где указывается, что она выйдет на сцену на открытии.

"А у нас для вас замечательная новость! София Ротару выступит на Открытии "Новой волны 2019" в Сочи! Для зрителей и участников конкурса популярная певица стала одной из самых желанных и любимых звездных гостей, без выступлений которой не обходился практически ни один год проведения "Новой волны", – сказано в сообщении.

София Ротару instagram@sofiarotaru.official

Новости MARUV спляшет в Москве на разогреве у популярной певицы

Напомним, что в 2018 году Ротару отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных. Она стала жертвой нападок со стороны российских знаменитостей.

Так, скандальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка Украины стала заложницей "киевской банды". Также ее хотели лишить звания народной артистки России.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже были озвучены убытки Ротару из-за отказа от российских концертов, они оценивались в сотни тысяч евро.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram