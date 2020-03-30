Скандальный российский актер Алексей Панин прокомментировал фото, на котором он отдыхает на яхте с голыми девушками.
Так, деталями отдыха артист поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Алексей Панин
vse42.ru
По словам Панина, вместе с ним на яхте, помимо четырех голых девушек, была и его дочь Аня.
"Мы поехали из Симеиза. Это все нудистские... Просто сняли яхту и просто фотографировались. Там еще мой ребенок был. Там не было секса. Просто все купались и загорали голые. Ну, мы нудисты", – сказал актер.
Скандальный снимок Алексея Панина
Instagram @actor_ap
А вот на вопрос Гордона, за что его так любят женщины, Панин ответил:
"Они не любят – они терпят просто. Я задаю себе этот вопрос – и не могу найти ответ. Вроде смотрю на себя в зеркало – страшный, тощий, уродливый... А эти дуры прутся и прутся. У меня жена была очень красивая. Вот за что? Непонятно. Я вот сейчас смотрю на Еву. Красивая девушка. Что, у них мужиков, что ли, нет? Не понимаю. Дима, я здесь не лукавлю. Не знаю, что ответить".
Алексей Панин с возлюбленной Евой
Instagram @actor_ap
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алексей Панин рассказал правду о скандальных видео со своим участием. В частности, он заявил, что ролик, в котором он якобы занимается сексом с собакой, является неправдой.
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