Скандальный российский актер Алексей Панин прокомментировал фото, на котором он отдыхает на яхте с голыми девушками.

Так, деталями отдыха артист поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Алексей Панин vse42.ru

По словам Панина, вместе с ним на яхте, помимо четырех голых девушек, была и его дочь Аня.

"Мы поехали из Симеиза. Это все нудистские... Просто сняли яхту и просто фотографировались. Там еще мой ребенок был. Там не было секса. Просто все купались и загорали голые. Ну, мы нудисты", – сказал актер.

Скандальный снимок Алексея Панина Instagram @actor_ap

А вот на вопрос Гордона, за что его так любят женщины, Панин ответил:

"Они не любят – они терпят просто. Я задаю себе этот вопрос – и не могу найти ответ. Вроде смотрю на себя в зеркало – страшный, тощий, уродливый... А эти дуры прутся и прутся. У меня жена была очень красивая. Вот за что? Непонятно. Я вот сейчас смотрю на Еву. Красивая девушка. Что, у них мужиков, что ли, нет? Не понимаю. Дима, я здесь не лукавлю. Не знаю, что ответить".

Алексей Панин с возлюбленной Евой Instagram @actor_ap

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алексей Панин рассказал правду о скандальных видео со своим участием. В частности, он заявил, что ролик, в котором он якобы занимается сексом с собакой, является неправдой.

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