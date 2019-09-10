"Ожидали, что выйду скелетом": как изменилась внешность освобожденного Сенцова

В Киеве 10 сентября бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые более 4 лет пробыли в российском плену, провели свою первую пресс-конференцию. Они рассказали о том, в каких условиях их содержали и о своих планах на будущее.

Сенцов отметил, что в мае планировал снова отказаться от еды. OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выглядел режиссер во время своей 145-дневной голодовки и как выглядит сейчас.

"Все ожидали, что я выйду скелетом. Прошло время, я занимался спортом. Открою вам секрет, что я уже в мае планировал начать вторую голодовку. К ней я хотел зайти с большого веса (в прошлую заходил с легкого). А чем там заниматься? Там нет интернета, только Киселев, день сурка (смеется). Я не знал, что будет после выборов. Потом я не хотел мешать переговорам и вот мы здесь", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

7 сентября он вернулся из российского плена.

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