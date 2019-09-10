Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Ожидали, что выйду скелетом": как изменилась внешность освобожденного Сенцова

3.9т Читать материал на украинском

В Киеве 10 сентября бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые более 4 лет пробыли в российском плену, провели свою первую пресс-конференцию. Они рассказали о том, в каких условиях их содержали и о своих планах на будущее.

Сенцов отметил, что в мае планировал снова отказаться от еды. OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выглядел режиссер во время своей 145-дневной голодовки и как выглядит сейчас.

"Ожидали, что выйду скелетом": как изменилась внешность освобожденного Сенцова
Новости
Сенцов и Кольченко дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

"Все ожидали, что я выйду скелетом. Прошло время, я занимался спортом. Открою вам секрет, что я уже в мае планировал начать вторую голодовку. К ней я хотел зайти с большого веса (в прошлую заходил с легкого). А чем там заниматься? Там нет интернета, только Киселев, день сурка (смеется). Я не знал, что будет после выборов. Потом я не хотел мешать переговорам и вот мы здесь", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Олег Сенцов после возвращения в Украину

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября он вернулся из российского плена.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Олег Сенцов
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
18
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Окорочка пересилили. Плять, какая тварь!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вот что называется питательные клизмы в российских тюрьмах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel