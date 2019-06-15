Отравленного Алибасова вывезут из Москвы

Отравленный средством "Крот" российский продюсер Бари Алибасов чувствует себя намного лучше, но его вывезут из Москвы.
Об этом рассказал его сын в комментарии НТВ.
По словам сына, Алибасов много спит, угроза жизни миновала и обследование показало положительные результаты.
Бари Алибасов и его сын
Фото: Lshot
Бари Алибасов и его сын
Фото: Lshot
"В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату. Либо, может, мы его домой заберем", - сообщил Алибасов-младший.
Он также сообщил, что продюсера точно вывезут на реабилитацию из Москвы. Семья выбирает между Германией и Казахстаном.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.
5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.
Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.
Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".
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