Отравленного Алибасова вывезут из Москвы

Отравленный средством "Крот" российский продюсер Бари Алибасов чувствует себя намного лучше, но его вывезут из Москвы.

Об этом рассказал его сын в комментарии НТВ.

По словам сына, Алибасов много спит, угроза жизни миновала и обследование показало положительные результаты.

Бари Алибасов и его сын Фото: Lshot

Бари Алибасов и его сын Фото: Lshot

"В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату. Либо, может, мы его домой заберем", - сообщил Алибасов-младший.

Он также сообщил, что продюсера точно вывезут на реабилитацию из Москвы. Семья выбирает между Германией и Казахстаном.

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