ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Люди

Отравили намеренно? Сын Алибасова сделал тревожное заявление

739Читать материал на украинском

Сын известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова не исключает возможность намеренного отравления отца.

Так, Бари Алибасов-младший пояснил, что у них "на студии постоянно проходной двор", и кто-то может быть причастен к этому печальному инциденту. Об этом сообщило издание Дни.ру, ссылаясь на агентство городских новостей "Москва".

Отравили намеренно? Сын Алибасова сделал тревожное заявление

Бари Алибасов

Фото: liganews.net

Новости
Похож на йогурт? Семья Алибасова собралась судиться из-за "Крота"

"У нас на студии постоянно проходной двор, заказывается огромное количество артистов. И если папу не отравили, надо, чтобы он эту версию снял сам", сказал сын шоумена.

Отравили намеренно? Сын Алибасова сделал тревожное заявление

Бари Алибасов и его сын

Фото: Lshot

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel