Отравили намеренно? Сын Алибасова сделал тревожное заявление

Сын известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова не исключает возможность намеренного отравления отца.
Так, Бари Алибасов-младший пояснил, что у них "на студии постоянно проходной двор", и кто-то может быть причастен к этому печальному инциденту. Об этом сообщило издание Дни.ру, ссылаясь на агентство городских новостей "Москва".
Бари Алибасов
Фото: liganews.net
"У нас на студии постоянно проходной двор, заказывается огромное количество артистов. И если папу не отравили, надо, чтобы он эту версию снял сам", — сказал сын шоумена.
Бари Алибасов и его сын
Фото: Lshot
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
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