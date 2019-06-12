Отравили намеренно? Сын Алибасова сделал тревожное заявление

Сын известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова не исключает возможность намеренного отравления отца.

Так, Бари Алибасов-младший пояснил, что у них "на студии постоянно проходной двор", и кто-то может быть причастен к этому печальному инциденту. Об этом сообщило издание Дни.ру, ссылаясь на агентство городских новостей "Москва".

Бари Алибасов Фото: liganews.net

"У нас на студии постоянно проходной двор, заказывается огромное количество артистов. И если папу не отравили, надо, чтобы он эту версию снял сам", — сказал сын шоумена.

Бари Алибасов и его сын Фото: Lshot

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