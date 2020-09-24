Отец Тесака заметил следы насилия на теле сына

Отец националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, заявил, что обнаружил следы пыток на теле сына.

В видеообращении, которое опубликовал Telegram канал Mash, Сергей Марцинкевич рассказал, что осмотрел труп сына и обнаружил на его теле следы инъекции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Там были следы пыток, оторванные две ногтевые пластины на ногах", – отметил Марцинкевич-старший.

Отец "Тесака" также призвал не верить в версию с самоубийством. Отметим, что тело Марцинкевича два дня не выдавали родственникам. Сотрудники морга ссылались на карантин или говорили о недостатке подписей на документах родственников погибшего.

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