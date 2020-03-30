Главная Новости
30 марта • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Отец разгромил Меган Маркл из-за унижения Гарри: сделала его жалким

1.5т
Читать материал на украинском

75-летний отец Меган Маркл Томас считает, что она поступила с королевой так же, как и с ним. Он считает, что супругам нужно вернуться в Британию и поддерживать королеву, которая в силу своего возраста находится в группе риска из-за коронавируса.

Кроме того, Томас Маркл заявил, что принц Гарри выглядит жалким, пишет The Sun.

"Сделала его жалким": отец Маркл разгромил ее за унижения мужа
"Это просто смешно. Невозможно заставить Гарри выглядеть более жалким, чем сейчас это сделала Меган", — заявил отец герцогини.

Также Томас Маркл уверен, что в Лос-Анджелесе супруги окажутся в среде самых обеспеченных людей и смогут заработать много денег.

"Сделала его жалким": отец Маркл разгромил ее за унижения мужа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги