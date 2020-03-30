75-летний отец Меган Маркл Томас считает, что она поступила с королевой так же, как и с ним. Он считает, что супругам нужно вернуться в Британию и поддерживать королеву, которая в силу своего возраста находится в группе риска из-за коронавируса.

Кроме того, Томас Маркл заявил, что принц Гарри выглядит жалким, пишет The Sun.

"Это просто смешно. Невозможно заставить Гарри выглядеть более жалким, чем сейчас это сделала Меган", — заявил отец герцогини.

Также Томас Маркл уверен, что в Лос-Анджелесе супруги окажутся в среде самых обеспеченных людей и смогут заработать много денег.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

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