Осунулся и потолстел: Николаев озадачил постаревшим видом

Российский певец и композитор Игорь Николаев удивил резко постаревшим внешним видом.

Так, на своей странице в Instagram 59-летний артист опубликовал новое видео из личного архива. На нем Николаев показал, как проводит свободное время дома с близкими.

Игорь Николаев АиФ

В кадре Николаев играет на фортепиано, а его маленькая дочь, 4-летняя Вероника, подыгрывает папе в перерывах.

Примечательно, что на видео заметно, что за последнее время композитор заметно набрал вес и немного осунулся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский певец Николай Басков напугал сеть изможденным видом.

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