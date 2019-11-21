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21 ноября • обновлено в 12:06
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Осунулся и потолстел: Николаев озадачил постаревшим видом

1.8т
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Российский певец и композитор Игорь Николаев удивил резко постаревшим внешним видом.

Так, на своей странице в Instagram 59-летний артист опубликовал новое видео из личного архива. На нем Николаев показал, как проводит свободное время дома с близкими.

Игорь Николаев

Игорь Николаев

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В кадре Николаев играет на фортепиано, а его маленькая дочь, 4-летняя Вероника, подыгрывает папе в перерывах.

Примечательно, что на видео заметно, что за последнее время композитор заметно набрал вес и немного осунулся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский певец Николай Басков напугал сеть изможденным видом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
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