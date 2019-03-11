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/Люди

"Осторожно!" Полякова рассказала о личном контакте с опасной болезнью

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Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала о том, что была вынуждена контактировать с человеком, болеющим корью. Так, она отметила, что девушка из ее балета заболела несколько дней назад.

Кроме того, Полякова рассказала на своей странице в Instagram, что необходимо делать в таких ситуациях.

"Осторожно!" Полякова рассказала о личном контакте с опасной болезнью

edinstvennaya.ua

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"В моем гастрольном коллективе — корь. Одна девочка заболела и мы все 8 марта контактировали с ней. Рассказываю, что нужно делать. Все, у кого было две прививки в детстве, но кому уже исполнилось 30 лет, в течении 72 часов должны сделать прививку. Люди, которым нету 30 лет и они не делали прививки в течении 72 часов должны привиться", — сказала Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская поп-дива Оля Полякова потроллила певицу Светлану Лободу из-за плагиата. Так, артистка увидела сходство в новом клипе Лободы на песню InstaDrama со своей работой "Королева ночи".

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