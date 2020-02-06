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7 февраля • обновлено в 08:20
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"Оставьте в покое!" Скандальная Бочкарева жестко обратилась к СМИ

2.4т
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Российская актриса Наталья Бочкарева, которая оскандалилась с кокаином в трусах, жестко обратилась к СМИ, после того, как пришла на премьеру фильма "Джентльмены" с новым возлюбленным.

Она заявила, что о своей личной жизни расскажет самостоятельно, а информация, которая ранее появилась в прессе - ложь. Об этом Бочкарева рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Оставьте в покое!" Скандальная Бочкарева жестко обратилась к СМИ

instagram.com/natalia_bochkareva_official

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"Уважаемые представители средств массовой информации. Я вас очень прошу, оставьте уже, наконец, в покое мою личную жизнь и перестаньте писать лживую информацию без моего ведома! Не успела я по красной дорожке даже до зрительного зала дойти, как в прессе уже пестрили нелепые заголовки и удивительные истории обо мне и моем спутнике в этот вечер. Если я захочу рассказать все подробности своей личной жизни, то, уж поверьте, сделаю это не под вашей грязной желтухой, а под достойным и самым красивым соусом", - написала актриса.

‼️Уважаемые представители средств массовой информации‼️ ⠀ Я вас очень прошу, оставьте уже, наконец, в покое мою личную жизнь и перестаньте писать лживую информацию без моего ведома! Не успела я по красной дорожке даже до зрительного зала дойти, как в прессе уже пестрили нелепые заголовки и удивительные истории обо мне и моем спутнике в этот вечер🤦🏽‍♀️ ⠀ Последний и единственный раз повторяю для тех, кому вообще нужна правда: ✅Мой любимый мужчина НИКОГДА НЕ был моим ассистентом по работе в школе. Он, как настоящая опора и поддержка женского плеча, на протяжение трех лет находился рядом и просто помогал мне создать собственную школу с самого нуля. ✅Хватит писать чушь со слов каких-то моих, якобы, знакомых, друзей и коллег, имя которых вы в своих статьях, почему-то, назвать не можете! Очень интересно, ПОЧЕМУ?🤔 ✅Замужем я или нет решать ТОЛЬКО мне! И я не собираюсь ни перед кем отчитываться по этому поводу! Если я захочу рассказать все подробности своей личной жизни, то, уж поверьте, сделаю это не под вашей грязной желтухой, а под достойным и самым красивым соусом😎👌🏼 Всем добра, любви и совести✊🏼 Style by @anikakerimova_official ——— #натальябочкарева #бочкарева #мояправда #мирвкоторомяживу #nb #nataliabochkareva #bochkareva

Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

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Автор
Мария Дидык
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Конечно брехня...сделали анализ оказывается в трусах была мука 1 сорта Краснодарского хлебокомбината
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