"Оставьте в покое!" Скандальная Бочкарева жестко обратилась к СМИ

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая оскандалилась с кокаином в трусах, жестко обратилась к СМИ, после того, как пришла на премьеру фильма "Джентльмены" с новым возлюбленным.

Она заявила, что о своей личной жизни расскажет самостоятельно, а информация, которая ранее появилась в прессе - ложь. Об этом Бочкарева рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/natalia_bochkareva_official

"Уважаемые представители средств массовой информации. Я вас очень прошу, оставьте уже, наконец, в покое мою личную жизнь и перестаньте писать лживую информацию без моего ведома! Не успела я по красной дорожке даже до зрительного зала дойти, как в прессе уже пестрили нелепые заголовки и удивительные истории обо мне и моем спутнике в этот вечер. Если я захочу рассказать все подробности своей личной жизни, то, уж поверьте, сделаю это не под вашей грязной желтухой, а под достойным и самым красивым соусом", - написала актриса.

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