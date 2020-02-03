Остапчук впервые рассказал Осадчей, спал ли он с мужчинами

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации.

Так, откровенное заявление шоумен сделал во время интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

Владимир Остапчук кадр из видео

В частности, телеведущая поинтересовалась у Остапчука:

"За глазами говорили о твоей нетрадиционной ориентации. Даже жена Елена подлила масла в огонь..."

На что Владимир ответил:

"Сейчас я позволю себе даже улыбнуться, потому что дальше о какой аргументации мы можем говорить, если моя бывшая жена прямо говорит, что я гей. Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет отношений с мужчиной".

Владимир Остапчук и Катя Осадчая Instagram @vova_ostapchuk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары. А также намекнула на его бисексуальность.

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