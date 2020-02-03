Остапчук впервые рассказал Осадчей, спал ли он с мужчинами

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Так, откровенное заявление шоумен сделал во время интервью Кате Осадчей для "Світського життя".
Владимир Остапчук
кадр из видео
В частности, телеведущая поинтересовалась у Остапчука:
"За глазами говорили о твоей нетрадиционной ориентации. Даже жена Елена подлила масла в огонь..."
На что Владимир ответил:
"Сейчас я позволю себе даже улыбнуться, потому что дальше о какой аргументации мы можем говорить, если моя бывшая жена прямо говорит, что я гей. Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет отношений с мужчиной".
Владимир Остапчук и Катя Осадчая
Instagram @vova_ostapchuk
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары. А также намекнула на его бисексуальность.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.