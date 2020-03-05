Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно объявил о разводе с женой Еленой, оскандалился на концерте украинской группы KAZKA. Так, со сцены он обратился к победителям Нацотбора на Евровидение Go_A и посоветовал им не ехать на конкурс, поскольку победит Россия.

Кроме того, он назвал Евровидение конкурсом "геев и инвалидов". Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из посетительниц концерта.

Остапчук со сцены обратился к Go_A.

"Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас", - сказал со сцены Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Досталось от ведущего и Maruv.

"После победы Maruv, я понял, что сейчас главное стрельнуть не песней, а ногой", - пошутил Остапчук.

"Я даже не знаю, от чего меня воротит больше - от русскоязычного конферансье перед концертом KAZKA или от его "шуток", что Евровидение - это конкурс "для геев и инвалидов". Почему плетет оно, а стыдно мне. Скудное то какое. Немного контекста: я здесь как сопровождающий для трех человек с инвалидностью. Чтобы представить весь масштаб ситуации", - написала Наталья Хантер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

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