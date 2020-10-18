Остапчук показал трогательное видео о любви с женой

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, которые на днях женился во второй раз, опубликовал романтическое видео со своей новоиспеченной женой Кристиной Горняк.

Трогательный мини-фильм о любви ведущий опубликовал на своей Instagram-страничке.

На кадрах влюбленная пара показала, как наслаждается каждым мгновением вместе в любом месте: и на улицах города, в номере отеля, на крышах домов, в авто, где нежно обнимаются и обмениваются поцелуями.

"Наша Love Story. Самая необычная, яркая, теплая и точно отображает нашу любовь и наш мир", - подписал ролик звезда.

Поклонники остались в восторге от нежного ролика о любви Остапчука и Горняк, а также засыпали пару положительными комментариями.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о то, что Владимир Остапчук дал откровенное интервью перед свадьбой. Звезда признался, как изменила его возлюбленная, а также рассказал о личных моментах и как дети отреагировали на новую спутницу ведущего.