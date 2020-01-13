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13 января • обновлено в 15:01
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Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

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Новогодние праздники благодаря большому количеству выходных предоставляют отличную возможность отправиться на отдых, и украинские знаменитости тут не исключение.

OBOZREVATEL предлагает узнать, где проводят свой отпуск Катя Осадчая, Слава Каминская, Злата Огневич, Дмитрий Комаров и другие звезды.

Катя Осадчая

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Katya Osadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катч Осадчая и ее муж Юрий Горбунов в новогодние праздники отдыхают на белоснежных пляжах Сейшельских островов.

Они катаются на велосипедах и исследуют территорию острова на автомобиле.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Gorbunov Yuriy / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Gorbunov Yuriy / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Katya Osadcha / Instagram

Отметим, отдых в гостиницах на Сейшелах стоит примерно от 1,6 тысячи гривен за сутки в двухместном номере. Перелет обойдется в сумму около 20 тысяч гривен за одного человека туда и обратно.

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Слава Каминская

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Babaslavka / Instagram

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским вместе с двумя детьми и популярным актером Павлом Вишняковым отдыхает на Бали.

Так, у своих Instagram-stories артистка записала несколько видео, в которых рассказала об "ужасном" сервисе в 5-звездочном отеле Mulia Villas, который находится на береговой линии курорта Нуса Дуа.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Babaslavka / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Babaslavka / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Babaslavka / Instagram

"Это самый отвратительный отель, где я когда-либо отдыхала. С ужасным сервисом. Мало того, что никакого балийского интерьера, ладно, Турция, проехали. Оставляешь кучу денег для того, чтобы если вы где-то что-то взяли, их можно было снять, потому что они на завтраках работают. А потом они просто рассказывают, что нет денег, а ты каждый день рассчитываешься, закрываешь счета", – делится Слава.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Babaslavka / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Babaslavka / Instagram

Отметим, цена за двухместный номер в данном отеле составляет около 20 тысяч гривен в сутки, перелет туда и обратно обойдется в сумму от 19-20 тысяч гривен за одного взрослого.

Дмитрий Комаров

Известный украинский путешественник, ведущий передачи "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров и его жена, модель и Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко наслаждаются отдыхом в Сингапуре. Так, молодожены опубликовали фотооткрытку на Новый год 2020, который отпраздновали просто на пляже. Жена Дмитрия даже приготовила оливье в экзотической стране, чтобы соблюсти "главную традицию" встречи нового года.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Дмитрий Комаров / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

Дмитрий Комаров / Instagram

Желающим отправиться в Сингапур нужно будет заплатить от 600-1000 гривен за сутки в двухместном номере; перелет для одного взрослого обойдется в сумму от 15 тысяч гривен в обе стороны.

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Лилия Пустовит

Дизайнер Лилия Пустовит вместе с семьей отправилась в путешестие по Европе. Так, семья побывала в Чехии, Австрии и Венгрии, посетив горнолыжный курорт Бад-Гаштайн в Зальцбурге.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/lilia.poustovit

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/lilia.poustovit

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/lilia.poustovit

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/lilia.poustovit

Such a lovely place Bad Gastein & @reginahotel ☀️✨

Допис, поширений Lilia Poustovit. (@lilia.poustovit)

Злата Огневич

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

ZLATA OGNEVICH / Instagram

Украинская певица Злата Огневич также отправилась на отдых в теплые края. Звезда призналась, что последний раз была в отпуске год назад, поэтому сейчас "радуется словно птица, которая вылетела на волю".

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

ZLATA OGNEVICH / Instagram

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

ZLATA OGNEVICH / Instagram

Знаменитость делится с подписчиками фото, на которых наслаждается местными пейзажами, а также не забывает о йоге, с помощью которой восстанавливает внутренние силы.

Понемногу токсины усталости и стресса уходят из сознания... И освободившееся место занимает желание быть в Гармонии со Вселенной 🙌🏾 Океан шумит, разговаривает дни и ночи напролёт- и эти звуки я готова слушать вечно♥️ Я УЖЕ по нему скучаю, ещё даже не уехав отсюда!!! Время от времени нам просто необходимо побыть наедине с собой, 🙏🏽 чтобы тысячи голосов перестали звучать в голове и ты услышал настоящий, свой Голос🔮 #ZlataOgnevich #yoga #indianocean #stretching

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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Сергей Бабкин

А вот Сергей Бабкин в новогодние дни делится теплыми семейными фото, сделанными в Украине, в родном для него Харькове. Так, артист посетил праздничные гуляния в центре города, а также показал фото c сыном Елисеем на руках во время прогулки в парке имени Горького в Харькове.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/babkin_official

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/babkin_official

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/babkin_official

Кроме того, артист поделился семейным фото из бани. "Зимний-Семейный-Банный сезон 2020 открыт! Так кайфонули! Чего и Вам желаем! Идите в баню!", – подписал фото Бабкин.

Осадчая, Комаров, Каминская и другие: где отдыхают украинские звезды зимой-2020

instagram.com/babkin_official

Ранее OBOZREVATEL рассказывал своим читателям о 5 недорогих направлениях, куда можно поехать зимой-2020: есть места для отдыха, доступные среднестатистичному украинцу.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Персоны
Юрий Горбунов Катя Осадчая Злата Огневич Лилия Пустовит Дмитрий Комаров Сергей Бабкин Слава Каминская
Место
Украина
Теги
цены на отдых шоу-бизнес звезды отдых туризм горнолыжный курорт путешествия Путешествия по Европе
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