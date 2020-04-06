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6 апреля • обновлено в 17:36
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Орбакайте предвидели скорый развод

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Российской певице Кристине Орбакайте предсказали скорый развод с мужем, с которым она в браке уже более 15 лет.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram, она опубликовала новый снимок, на котором она, супруг и их дочь с улыбкой смотрят в кадр.

После 15 лет брака: Орбакайте предвидели скорый развод

"Пусть все семьи будут счастливы и здоровы! Мы всем шлем нашу любовь", — обратилась Орбакайте к публике.

Певица пожелала всем семьям здоровья и счастья. Некоторые поклонники негативно отреагировали на фото и отметили, что Орбакайте выглядит грустной.

После 15 лет брака: Орбакайте предвидели скорый развод
После 15 лет брака: Орбакайте предвидели скорый развод
После 15 лет брака: Орбакайте предвидели скорый развод
После 15 лет брака: Орбакайте предвидели скорый развод

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, на которой примадонна изображена до пластических операций.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Кристина Орбакайте
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