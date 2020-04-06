После 15 лет брака: Орбакайте предвидели скорый развод

Российской певице Кристине Орбакайте предсказали скорый развод с мужем, с которым она в браке уже более 15 лет.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram, она опубликовала новый снимок, на котором она, супруг и их дочь с улыбкой смотрят в кадр.

"Пусть все семьи будут счастливы и здоровы! Мы всем шлем нашу любовь", — обратилась Орбакайте к публике.

Певица пожелала всем семьям здоровья и счастья. Некоторые поклонники негативно отреагировали на фото и отметили, что Орбакайте выглядит грустной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, на которой примадонна изображена до пластических операций.

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