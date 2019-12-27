Опубликовано редкое фото правнучек Галины Волчек

У актрисы и режиссера Галины Волчек остались две правнучки – 16-летняя Татьяна и 14-летняя Мария.

Их фото в Инстаграм опубликовала супруга сына Галины Волчек – дизайнер Катя Гердт.

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Катя Гердт приходится бабушкой Тане и Маше.

Катя Гердт (приемная дочь актера Зиновия Гердта) замужем за сыном Волчек Денисом Евстигнеевым.

Своих детей у них в браке не родилось. Зато у Кати Гердт есть сын от первого брака – Орест Фокин, который стал пасынком Дениса Евстигнеева.

И вот на фото – Таня и Маша Фокины, которые хоть и не родные, но по сути правнучки Галины Волчек. Вместе с бабушкой - Катей Гердт.

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