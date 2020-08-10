Онкобольной Заворотнюк снова стало хуже – СМИ

Российские СМИ сообщили, что российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, снова стало хуже.

Об ухудшении состояния здоровья звезды рассказали ее близкие, пишет издание "Рамблер". Так, они заявили, что болезнь кардинально изменила внешность Заворотнюк.

"Меняется все – взгляд, состояние и цвет кожи", – поделился театральный продюсер Валерий Сергеев.

Через пройденные курсы химиотерапии, актрису даже сравнили с покойной Жанной Фриске, в которой также обнаружили рак мозга.

Заворотнюк сравнили с покойной Жанной Фриске Novostivmire.com

"Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот нечто подобное сейчас происходит, к сожалению", – рассказала экс-ксреквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина отметила, что Заворотнюк не сдается и верит, что все вскоре будет счастливый конец. Ей помогают родные, а также батюшка, с которым она общается по телефону почти каждый день.

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