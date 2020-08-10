Онкобольной Заворотнюк снова стало хуже – СМИ

СМИ сообщили, что Заворотнюк снова стало хуже. апостроф
Российские СМИ сообщили, что российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, снова стало хуже.
Об ухудшении состояния здоровья звезды рассказали ее близкие, пишет издание "Рамблер". Так, они заявили, что болезнь кардинально изменила внешность Заворотнюк.
"Меняется все – взгляд, состояние и цвет кожи", – поделился театральный продюсер Валерий Сергеев.
Через пройденные курсы химиотерапии, актрису даже сравнили с покойной Жанной Фриске, в которой также обнаружили рак мозга.
Заворотнюк сравнили с покойной Жанной Фриске Novostivmire.com
"Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот нечто подобное сейчас происходит, к сожалению", – рассказала экс-ксреквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.
Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина отметила, что Заворотнюк не сдается и верит, что все вскоре будет счастливый конец. Ей помогают родные, а также батюшка, с которым она общается по телефону почти каждый день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.