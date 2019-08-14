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"Они вливали в меня лекарство": популярная в РФ певица призналась в необычном даре

1.3т Читать материал на украинском

Популярная российская певица Катя Лель рассказала о том, что обладает необычным даром. Так артистка помогла своей подруге избежать серьезного хирургического вмешательства.

После того, как Лель несколько раз провела руками у больного плеча знакомой, все проблемы с ее поврежденным суставом были решены, пишет "СтарХит".

"Они вливали в меня лекарство": популярная в РФ певица призналась в необычном даре
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"Сегодня должны были делать операцию, и ее отменили, хотя это невероятно. Врач сказал, что нет необходимости. Обычно после таких операций годами восстанавливаются. Она мне звонит и говорит, что это чудо. А я руками, с помощью энергии, провела раз пять около ее травмированного плеча. Я рада, что смогла помочь близкому человеку", — заявила Лель.

"Они вливали в меня лекарство": популярная в РФ певица призналась в необычном даре

По словам звезды, эта сила появилась после ее встречи с инопланетянами.

"Они воздействовали на рецепторы и как будто ставили створки. Я не могла закрыть рот. Не могла этого сделать. Я брала зеркало и смотрела, что происходило во рту. Как будто бы десна вырезалась и меняла свой цвет. Они вливали в меня лекарство", — говорила певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная российская певица Катя Лель заявила, что в подростковом возрасте ее зубы похитили инопланетяне.

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