"Она подавлена": Басков сделал заявление о состоянии Ротару после травли в РФ

Российский певец Николай Басков рассказал о состоянии Софии Ротару после травли в России.

Так, в комментарии Super артист заступился за украинскую певицу и попросил подумать о ее здоровье.

София Ротару и Николай Басков Lenta.ru

По словам Баскова, Ротару, которая всегда была вне политики, просто стала заложницей обстоятельств.

"Она человек, который 50 лет отдал песне и всегда был вне политики. Она стала заложницей обстоятельств. Если мы не будем уважительно относиться к прошлому, у нашего поколения не будет будущего. София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно".

София Ротару на "Песне года-2019" КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

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