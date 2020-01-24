"Она лучшая!" Тина Кароль открыла "секрет" красоты и покорила сеть

Популярная украинская певица Тина Кароль перед своим 35 днем рождения дала интервью, в котором назвала секретом своей красоты обычное соблюдение правил личной гигиены.

Разговор состоялся в рамках проекта "Слава+" и видео с ним опубликовали на канале Люкс ФМ.

Отмечается, что 25 января 2020 года Тина отметит свое 35-летие, при этом, выглядит она значительно моложе, такая стройная, грациозная, подтянутая, со свежим лицом, будто бы не пересекла еще и рубеж в 30 лет.

В ходе интервью певица рассказала о своей работе, про сына, об его отношении к смерти отца, личной жизни, страхах, критике к себе и повседневной жизни.

Тина Кароль

Среди прочего, у Тины спросили, как она за собой ухаживает.

"Я моюсь", - ответила она, чем вызвала восторг у зрителей и многочисленных поклонников.

В остальном Кароль тоже вызвала очень хорошую реакцию сети своим интервью, показалась людям женственной, мудрой, искренней, сильной и талантливой:

Смотрите полную запись интервью на видео:

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