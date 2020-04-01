Оксана Самойлова разводится с Джиганом: горячие фото экс-любимой рэпера

Звезда Instagram Оксана Самойлова и украинский рэпер Джиган разводятся после 10 лет брака.

Так, по словам женщины, причиной расставания стали многочисленные измены артиста и его "неадекватное поведение". В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть горячие снимки Самойловой и вспомнить, как рушился брак звезды (фото смотрите ниже).

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Долгое время Самойлова и Джиган считались одной из самых безупречных пар шоу-бизнеса. Пара познакомилась в 2008 году в ночном клубе и с того момента практически не расставалась. В 2011 году у них родилась старшая дочь Ариела, а через год после этого пара сыграла пышную свадьбу. В 2014-м на свет появилась их средняя дочь Лея, в 2017-м –Майя, а в 2020-м – долгожданный сын Давид. Отметим, что звездные родители постоянно делились фотографиями и забавными видео наследников на своих страницах в Instagram.

Оксана Самойлова, Джиган и их дети Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Проблемы в браке у Оксаны и Джигана начались сразу после рождения мальчика, который появился на свет в США. Рэпер начал злоупотреблять алкоголем и проводить прямые эфиры в Instagram, во время которых нецензурно выражался при детях. После этого Джиган загремел в психбольницу в Майами из-за наркозависимости.

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Недавно семья вернулась из Америки в Россию и самоизолировалась в своем загородном доме. К слову, сразу после этого Джиган устроил домашнюю вечеринку, на которую пригласил своих друзей. Первое время Оксана Самойлова воздерживалась от комментариев и говорила, что в сложившейся ситуации ей важнее всего помочь "отцу своих детей". Однако вскоре заявила о разводе со звездным мужем.

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган решил продать дом, в котором он жил со своей женой Оксаной Самойловой.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.