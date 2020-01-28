"Огромная глупость": Тина Кароль обрекает себя к печальной участи, переживают фанаты

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее поделилась потрясающим рецептом красоты, может остаться совсем в одиночестве, если продолжит игнорировать мужчин.

Так считают ее поклонники после выхода очередного интервью.

Напомним, что после смерти своего мужа в 2013 году артистка сосредоточилась на воспитании сына и карьере, и до сих пор отказывается начинать с кем-то новые отношения.

В рамках нового интервью Кароль рассказала, как сын воспринимает смерть отца, и о своем собственном отношении к ситуации.

Смотрите это на видео:

Некоторые в комментариях заметили, что намеки на роман с Даном Баланом, которые активно разыгрываются на телевидении, скорее всего, просто пиар-ход артистов, и на самом деле у Кароль и с ним нет никаких отношений.

Отдельные поклонники волнуются, что Тина может так затянуть свое одиночество, что в итоге так и останется одна по жизни разыгрывать счастье на сцене, только уже без былой красоты и молодости.

Напомним, ранее Тину Кароль заподозрили в причастности к кумовству на шоу "Голос".

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