"Одним пинком ноги..." Галкин примерил новое амплуа, пока Пугачева привлекала внимание моложавыми фото

Российский комик Максим Галкин пробует себя экскурсоводом в Тасмании, пока его жена, знаменитая Примадонна Алла Пугачева волнует поклонников фотографиями.

Новые посты наделали шуму на ее странице в Instagram.

На прошлой неделе Галкин оставил семью, уехал с выступлениями сначала в Новую Зеландию, а потом и в Тасманию, где устроил небольшую экскурсию по реликтовому лесу.

Максим Галкин

"Ему более 100 млн лет. Посмотрите, вот это дерево в действительности папоротник. Чтобы он вырос таким, нужно около 300 лет. Но одним пинком ноги можно его обломать, потому что ствол внутри трухлявый. Но мы этого делать не будем... Я пошел в лес", - говорит юморист на видео.

В то же время, 27 января, Пугачева показала снимок своего лица, но подписчики стали так жаловаться на ретушь, которая сильно бросается в глаза:

Потому уже скоро певица показала еще одно фото с Кети Топурией, сделанное при дневном свете, без явного вмешательства графических редакторов:

Многие восхитились внешним видом 70-летней Пугачевой, в то время как другие выразили негодование хайпом, который она пытается поднимать, отдавая все силы тому, чтобы выглядеть моложе.

По мнению некоторых, Примадонна уже заскучала без своего 43-летнего мужа.

"Пожалуй, Максиму Галкину пора возвращаться с гастролей на краю света", - среди прочего высказались в сети.

Напомним, что ранее Галкин флиртовал с другой женщиной, оставив дома Пугачеву.

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