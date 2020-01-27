Одиозная российская певица засветилась с опасным террористом с Донбасса

Российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, поделилась фото с экс-главарем орудующей на Донбассе террористической банды "Пятнашка" Ахрой Авидзбой по кличке "Абхаз".

Так, фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Юлия Чичерина 24 СМИ

"С днем рождения, абхазский брат!" – коротко подписала снимок Чичерина.

Примечательно, что фотография была сделана в автомобиле, за рулем которого сидел Авидзба. При этом, на снимке виден дорожный знак с указанием направлений украинских городов "Словянск, Харьков" и "Мариуполь, Запорожье".

На пост отреагировал у себя в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Фото, которое явно доказывает термин "гражданской" войны, глядя на дорожный указатель", — с иронией написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал