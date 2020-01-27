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27 января • обновлено в 15:33
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Одиозная российская певица засветилась с опасным террористом с Донбасса

1.7т
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Российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, поделилась фото с экс-главарем орудующей на Донбассе террористической банды "Пятнашка" Ахрой Авидзбой по кличке "Абхаз".

Так, фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

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"С днем рождения, абхазский брат!" – коротко подписала снимок Чичерина.

Примечательно, что фотография была сделана в автомобиле, за рулем которого сидел Авидзба. При этом, на снимке виден дорожный знак с указанием направлений украинских городов "Словянск, Харьков" и "Мариуполь, Запорожье".

На пост отреагировал у себя в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Фото, которое явно доказывает термин "гражданской" войны, глядя на дорожный указатель", — с иронией написал он.

Одиозная российская певица засветилась с опасным террористом с Донбасса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Юлия Чичерина Анатолий Штефан
Место
Россия
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