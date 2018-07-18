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СпортLady

"Один хирург на двоих": "любовницу Путина" высмеяли в сети

7.5тЧитать новость на украинском

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, удивила пользователей сети своим внешним видом на гала-концерте в Большом театре, посвященном ЧМ-2018.

В частности, показательный нюанс подметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. "У них с Путиным один пластический хирург на двоих - чем дальше, тем меньше между ними различий", - написал он в своем Telegram.

При этом было выдвинуто предположение, что бывшая спортсменка готовится стать "преемником" главы РФ.

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"Если они еще и официально женятся - можно не гадать, кто станет преемником. Это будет такая особая забота о россиянах: чтоб им не пришлось к новой роже на троне привыкать", - заявил Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабаеву подвергли критике из-за появления на публике в платье с гербом на груди.

Персоны
Владимир ПутинАлина Кабаева
Место
Россия
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
все як казав Лисенко " як що зернятко смерекі буде зростати у дубовому лісі, то вирасте дуб"..... Вавілов був незгодний....))))
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