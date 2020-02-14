Главная Новости
14 февраля • обновлено в 10:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Одержим целью уничтожить меня": известная певица атаковала Фадеева в сети

1.7т
Читать материал на украинском

Известная российская певица Наргиз заявила, что продюсер Максим Фадеев намерен разрушить ее карьеру.

Такое заявление знаменитость сделала на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональный пост.

Максим Фадеев и Наргиз

Максим Фадеев и Наргиз

vokrug.tv

Новости
"Она певица мира!" Украинский продюсер вступился за Ротару, которая выступает в России

В частности, певица обвинила Фадеева в том, что именно он виноват в отмене ее концерта в Ставрополе.

"Мой концерт в Ставрополе сорван. Организаторы в последнюю минуту создали условия, по которым мое выступление не может быть возможным в этом городе. Отменился бы и концерт в Воронеже, если бы моя команда юристов не занялась бы спасением этой ситуации, выведя промоутеров-мошенников на чистую воду. Я все же надеялась на то, что конфликт с покинутым мной продюсером завершен. Но как оказалось, не тут-то было. Не умея достойно проигрывать , господин продюсер до сих пор преследует меня по пятам, одержимо задавшись целью уничтожить меня, а тем более мое творчество, любыми возможными путями. Вплоть до выдворения меня из страны", – пишет Наргиз.

"В течение семи месяцев со мной ведется война исподтишка, но я призываю "вОина" все же остановиться, так как "борьба" со мной бесполезна. А противодействия мои даже пока и в силу не вступили" – добавила певица.

Максим Фадеев

Максим Фадеев

Hello!

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Гагарина впервые прокомментировала свои отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Певица призналась, что еще во время участия в проекте "Фабрика звезд" отказала Фадееву в интимной близости.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Максим Фадеев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги