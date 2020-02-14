"Одержим целью уничтожить меня": известная певица атаковала Фадеева в сети

Известная российская певица Наргиз заявила, что продюсер Максим Фадеев намерен разрушить ее карьеру.

Такое заявление знаменитость сделала на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональный пост.

Максим Фадеев и Наргиз vokrug.tv

В частности, певица обвинила Фадеева в том, что именно он виноват в отмене ее концерта в Ставрополе.

"Мой концерт в Ставрополе сорван. Организаторы в последнюю минуту создали условия, по которым мое выступление не может быть возможным в этом городе. Отменился бы и концерт в Воронеже, если бы моя команда юристов не занялась бы спасением этой ситуации, выведя промоутеров-мошенников на чистую воду. Я все же надеялась на то, что конфликт с покинутым мной продюсером завершен. Но как оказалось, не тут-то было. Не умея достойно проигрывать , господин продюсер до сих пор преследует меня по пятам, одержимо задавшись целью уничтожить меня, а тем более мое творчество, любыми возможными путями. Вплоть до выдворения меня из страны", – пишет Наргиз.

"В течение семи месяцев со мной ведется война исподтишка, но я призываю "вОина" все же остановиться, так как "борьба" со мной бесполезна. А противодействия мои даже пока и в силу не вступили" – добавила певица.

Максим Фадеев Hello!

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Гагарина впервые прокомментировала свои отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Певица призналась, что еще во время участия в проекте "Фабрика звезд" отказала Фадееву в интимной близости.

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