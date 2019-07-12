Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Недавно Украина заняла первое место в рейтинге самых сексуальных наций мира. И это не странно, ведь украинок давно считают едва ли не самыми красивыми, грациозными и привлекательными девушками.
При этом ярким примером "сексуальности" украинцев была указана голливудская звезда Мила Кунис (она родилась в украинских Черновцах). В связи с этим OBOZREVATEL решил собрать красоток из всего украинского шоу-бизнеса и узнать, кто же из них является наиболее сексуальной (детальнее разглядеть красоток можно ниже).
Певица Настя Каменских (NK)
Фото из Instagram
Певица Оля Полякова
Фото из Instagram
Певица Злата Огневич
Фото из Instagram
Певица Мишель Андраде
Фото из Instagram
Певица Тина Кароль
Фото из Instagram
Певица Ирина Федишин
Фото из Instagram
Певица, участница группы "Nikita" Даша Астафьева
Фото из Instagram
Певица Татьяна Решетняк (TAYANNA)
Фото из Instagram
Певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха
Фото из Instagram
Певица MARUV
Фото из Instagram
Теннисистка Элина Свитолина
Фото из Instagram
Телеведущая Регина Тодоренко
Фото из Instagram
Певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская
Фото из Instagram
Телеведущая Леся Никитюк
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL,ранее "Женщиной года-2019" в Украине по версии популярного глянца стала украинская поп-дива Оля Полякова.
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