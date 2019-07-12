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Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

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Недавно Украина заняла первое место в рейтинге самых сексуальных наций мира. И это не странно, ведь украинок давно считают едва ли не самыми красивыми, грациозными и привлекательными девушками.

При этом ярким примером "сексуальности" украинцев была указана голливудская звезда Мила Кунис (она родилась в украинских Черновцах). В связи с этим OBOZREVATEL решил собрать красоток из всего украинского шоу-бизнеса и узнать, кто же из них является наиболее сексуальной (детальнее разглядеть красоток можно ниже).

Певица Настя Каменских (NK)

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Новости
Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Певица Оля Полякова

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица Злата Огневич

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица Мишель Андраде

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица Тина Кароль

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица Ирина Федишин

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица, участница группы "Nikita" Даша Астафьева

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица Татьяна Решетняк (TAYANNA)

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица MARUV

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Теннисистка Элина Свитолина

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Телеведущая Леся Никитюк

Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее "Женщиной года-2019" в Украине по версии популярного глянца стала украинская поп-дива Оля Полякова.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я думаю Фарион и Ницой не конкуренции))))))
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