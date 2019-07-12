Очень горячо: кто самая сексуальна звезда Украины

Недавно Украина заняла первое место в рейтинге самых сексуальных наций мира. И это не странно, ведь украинок давно считают едва ли не самыми красивыми, грациозными и привлекательными девушками.

При этом ярким примером "сексуальности" украинцев была указана голливудская звезда Мила Кунис (она родилась в украинских Черновцах). В связи с этим OBOZREVATEL решил собрать красоток из всего украинского шоу-бизнеса и узнать, кто же из них является наиболее сексуальной (детальнее разглядеть красоток можно ниже).

Певица Настя Каменских (NK)

Фото из Instagram

Певица Оля Полякова

Фото из Instagram

Певица Злата Огневич

Фото из Instagram

Певица Мишель Андраде

Фото из Instagram

Певица Тина Кароль

Фото из Instagram

Певица Ирина Федишин

Фото из Instagram

Певица, участница группы "Nikita" Даша Астафьева

Фото из Instagram

Певица Татьяна Решетняк (TAYANNA)

Фото из Instagram

Певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха

Фото из Instagram

Певица MARUV

Фото из Instagram

Теннисистка Элина Свитолина

Фото из Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко

Фото из Instagram

Певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская

Фото из Instagram

Телеведущая Леся Никитюк

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее "Женщиной года-2019" в Украине по версии популярного глянца стала украинская поп-дива Оля Полякова.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.