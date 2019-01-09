''Обворовали всю страну'': всплыло последнее интервью соратника Горбачева с критикой Кремля

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов, который умер 9 января, критиковал российскую власть.

Он рассказал в своем последнем интервью в 2017 году, что власть имущие в РФ думают только о собственных интересах, игнорируя потребности народа (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Нельзя сказать, что она (власть. – Ред.) принадлежит двум выборным лицам. Они играют огромную роль, но власть принадлежит другому классу. Этот класс крупных собственников, обворовавших всю страну и весь народ, вот и все. Эта власть олигархического капитала. У них за границей – деньги, дети, семьи, поместья и все прочее", – подчеркнул он.

Лукьянов также говорил, что у власти также наблюдается вечная тревога за интересы каждого.

Анатолий Лукьянов скриншот

"Если мы сравниваем их правительство, их представительства в парламенте. То это основная часть людей, задающих тон. Основная часть тех представителей, которые есть не только на скамье депутатов, но и в лобби. Эти люди заказывают всю "музыку" и боятся не столько за свои должности, сколько за свои капиталы. За то, что люди потребуют вернуть", – рассказал он.

"Сегодня эта горстка – где-то около 2% населения. Главная их забота о своих доходах, устойчивости, и чтобы не правительство, и уж не дай Бог народ, не трогали их интересы и капиталы", – продолжил Лукьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, он был близким соратником генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совет Михаила Горбачева. Свою политическую карьеру Лукьянов начал еще в 50-е годы прошлого века. А в 1991 году его арестовывали.