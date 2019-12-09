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9 декабря • обновлено в 13:21
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"Об**ралась "патриотическая" шушера": звезда росТВ атаковал россиян за травлю Ротару

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Российский музыкальный критик Артур Гаспарян заступился за певицу Софию Ротару и обратился к россиянам, которые устроили травлю звезде.

Так, на своей странице в Instagram Гаспарян опубликовал совместное фото с Ротару, под которым написал гневный пост.

София Ротару и Артур Гаспарян

София Ротару и Артур Гаспарян

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В частности, Гаспарян назвал людей, которые негативно отреагировали на приезд украинской певицы в Москву "ватной шушерой".

"Ватная шушера, которая, конечно, здесь еще на коне, каждый раз брызжет слюной, крича о "музыке вне политики", когда в Украине заслуженно банят очередного кремлевского подпевалу-певуна или певунью, кто оправдывает кровавую бойню, крысятничество и воровство чужих земель. И вдруг эта шушера позабыла все свои кричалки о "музыке вне политики", когда в Москву с доброй душой, открытым сердцем и безо всякой политики только еще собралась ехать блистательная, трепетная, великая София Ротару", пишет Гаспарян.

София Ротару и Артур Гаспарян

София Ротару и Артур Гаспарян

Инстаграм

"Легенда, любимца миллионов, достояние нескольких поколений одной некогда единой страны. Радоваться бы! Но шушера изошла на говно, затребовала инквизиции. Неслась со своей тележкой вязкой злобы и ненависти впереди паровоза. Думала, что паровоз-то вот-вот прогудит "ату", а он не прогудел. Промолчал. Обосралась, короче, "патриотическая" шушера", добавил критик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

Заступиться за артистку решил Николай Басков. Певец попросил людей подумать о здоровье Ротару, а также заявил, что звезда всегда была вне политики.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Артур Гаспарян София Ротару
Место
Россия
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Звезда УкрТв, скаконавты, не путайте)
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