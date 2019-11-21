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22 ноября • обновлено в 00:12
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"Обезумели волчицы!" Фанатки сцепились из-за Винника: эпичный момент попал на видео

1.1т
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Фанатки украинского певца Олега Винника устроили настоящую потасовку во время его сольного концерта в киевском Дворце спорта 21 ноября.

По данным издания ТСН, причиной драки оголодавших поклонниц стало желание занять место поближе к сцене, по которой энергично исполнял песни кумир (чтобы посмотреть драку фанаток Винника, проскролльте до конца страницы).

Уточняются, что женщины сцепились за "место под солнцем" не на шутку: они толкались, ругались, лупили друг друга. За одну из фанаток Винника вступился мужчина, начав отталкивать "волчиц".

Фанатки Винника сцепились на концерте

Фанатки Винника сцепились на концерте

Кадр из видео

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В итоге, посетителям пришлось звать на место происшествия охрану. Заступника не с первого раза удалось вывести из зала, так как потасовка произошла еще раз. Самой проворной женщине все же удалось подобраться ближе к сцене, но ее схватили за волосами с криками: "Куда лезешь?".

Фанатки подрались за Винника

Фанатки подрались за Винника

Инцидент с ярыми фанатками Винника вызвал волну шуток по этому поводу: "Слэм, которого мы заслужили", "Они представили, что волчицы", "Вот он, ящик Пандоры", "Как скучно я живу", "Обезумели волчицы", "Вы не поняли, это была социальная подтанцовка", – посмеялись пользователи.

"Обезумели волчицы!" Фанатки сцепились из-за Винника: эпичный момент попал на видео
"Обезумели волчицы!" Фанатки сцепились из-за Винника: эпичный момент попал на видео
"Обезумели волчицы!" Фанатки сцепились из-за Винника: эпичный момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Олег Винник
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес Драка видео концерт музыка
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