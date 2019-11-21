"Обезумели волчицы!" Фанатки сцепились из-за Винника: эпичный момент попал на видео

Фанатки украинского певца Олега Винника устроили настоящую потасовку во время его сольного концерта в киевском Дворце спорта 21 ноября.
По данным издания ТСН, причиной драки оголодавших поклонниц стало желание занять место поближе к сцене, по которой энергично исполнял песни кумир (чтобы посмотреть драку фанаток Винника, проскролльте до конца страницы).
Уточняются, что женщины сцепились за "место под солнцем" не на шутку: они толкались, ругались, лупили друг друга. За одну из фанаток Винника вступился мужчина, начав отталкивать "волчиц".
Фанатки Винника сцепились на концерте
Кадр из видео
В итоге, посетителям пришлось звать на место происшествия охрану. Заступника не с первого раза удалось вывести из зала, так как потасовка произошла еще раз. Самой проворной женщине все же удалось подобраться ближе к сцене, но ее схватили за волосами с криками: "Куда лезешь?".
Фанатки подрались за Винника
Инцидент с ярыми фанатками Винника вызвал волну шуток по этому поводу: "Слэм, которого мы заслужили", "Они представили, что волчицы", "Вот он, ящик Пандоры", "Как скучно я живу", "Обезумели волчицы", "Вы не поняли, это была социальная подтанцовка", – посмеялись пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно Олег Винник принял участие в клипе с российскими звездами, призывавшими к миру между странами. Многие из этих звезд ранее активно поддерживали агрессию против Украины.
У артиста прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило его спеть с россиянами.
При этом артист не смог ответить на вопрос, чей Крым, а также заявил, что за полуостров никто не погиб.
В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".
В сети также напомнили Виннику, кто и когда погиб за Крым.
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