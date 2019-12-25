"Никто свечку не держал": Галкин ответил на слухи о его ориентации

Российский шоумен Максим Галкин откровенно прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации.

Так, в новом интервью для Youtube-шоу "А поговорить?" Галкин признался, что подобные слухи преследуют его всю жизнь, однако он на них не реагирует.

Максим Галкин кадр из шоу "А поговорить?"

"Такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь. Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным…", — говорит Максим.

Максим Галкин в шоу "А поговорить?" кадр из видео

Также Галкин рассказал, кто первым пустил слух о его нетрадиционной ориентации:

"Когда началась актерская история, то в 1998-м я ехал в купе с одним пародистом, который не скрывал свою ориентацию. А в соседнем купе ехал другой артист, и он из этого факта, что мы ехали вместе, стал распространять эти слух. И он до сих пор иногда что-то говорит. То есть это пошло от одного человека".

Максим Галкин кадр из шоу "А поговорить?"

На вопрос ведущей о том, мешают ли подобные слухи Галкину в жизни, шоумен коротко ответил:

"Та мне пофигу".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин рассказал о случае, когда он очень сильно напился при телеведущей Ксении Собчак.

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