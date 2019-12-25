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25 декабря • обновлено в 09:20
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"Никто свечку не держал": Галкин ответил на слухи о его ориентации

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Российский шоумен Максим Галкин откровенно прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации.

Так, в новом интервью для Youtube-шоу "А поговорить?" Галкин признался, что подобные слухи преследуют его всю жизнь, однако он на них не реагирует.

Максим Галкин

Максим Галкин

кадр из шоу "А поговорить?"

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"Такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь. Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным…", говорит Максим.

Максим Галкин в шоу "А поговорить?"

Максим Галкин в шоу "А поговорить?"

кадр из видео

Также Галкин рассказал, кто первым пустил слух о его нетрадиционной ориентации:

"Когда началась актерская история, то в 1998-м я ехал в купе с одним пародистом, который не скрывал свою ориентацию. А в соседнем купе ехал другой артист, и он из этого факта, что мы ехали вместе, стал распространять эти слух. И он до сих пор иногда что-то говорит. То есть это пошло от одного человека".

Максим Галкин

Максим Галкин

кадр из шоу "А поговорить?"

На вопрос ведущей о том, мешают ли подобные слухи Галкину в жизни, шоумен коротко ответил:

"Та мне пофигу".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин рассказал о случае, когда он очень сильно напился при телеведущей Ксении Собчак.

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Автор
Анна Михно
Персона
Максим Галкин
Место
Россия
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