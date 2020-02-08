"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила поклонников пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала соблазнительную фигуру.

Так, звезда позировала в черно-салатовом купальнике возле пальм. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Никитюк комплиментами.

"Вот такая должна быть модель", "Очень красивая, просто богиня любви", "Львица-тигрица", "Огонь", "Разве можно устоять против такой красавицы? Мужики согласны?" – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк в пикантной фотосессии Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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