Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике

2.1т
Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила поклонников пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала соблазнительную фигуру.

Так, звезда позировала в черно-салатовом купальнике возле пальм. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Новости
"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Никитюк комплиментами.

"Вот такая должна быть модель", "Очень красивая, просто богиня любви", "Львица-тигрица", "Огонь", "Разве можно устоять против такой красавицы? Мужики согласны?" – написали люди.

"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике
"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике
"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике
"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантном купальнике

Леся Никитюк в пикантном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
lipatov serega
lipatov serega
Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?! Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте--- http://bit.do/eroblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги