"Невозможно устоять": Никитюк возбудила сеть пикантным фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила поклонников пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала соблазнительную фигуру.
Так, звезда позировала в черно-салатовом купальнике возле пальм. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Никитюк комплиментами.
"Вот такая должна быть модель", "Очень красивая, просто богиня любви", "Львица-тигрица", "Огонь", "Разве можно устоять против такой красавицы? Мужики согласны?" – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Леся Никитюк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в пикантном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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