Никитюк внезапно презентовала собственную песню и взорвала сеть: видео

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк презентовала свою первую песню. Так, дебютный трек называется "Ямы". Композиция является саундреком к шоу "Le Маршрутка".

Песня написана в сотрудничестве с музыкальным продюсером Русланом Квинтой и украинской певицей и композитором Таяной. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Никитюк. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

"Друзья, моя первая песня уже на моем ютубе! А что?! Хватит петь в караоке", - написала ведущая на свое странице в Instagram.

"Леся, просто топ. Обожаю тебя, очень крутая песня. Я очень ждал пока выйдет полная версия песни", "Леся, очень классно! Ты молодец! У тебя красивый голос", "Вы молодец! Это очень крутая песня", "Отличная песня! Леся, ты молодец", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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